تفاصيل مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل العمل بمشروعات البنية التحتية بالمدينة.

وأشار إلى الأعمال الجارية بمنطقة الامتداد الجنوبي، والتي تُعد من أهم مناطق التوسعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة، وتشهد حاليًا طفرة في تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وتضم أعمال شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يضمن كفاءة الخدمة واستيعاب النمو العمراني المتسارع بالمنطقة.



ولفت إلى أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والداخلية بمنطقة التجمع السادس، للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية وجودة التنفيذ، استعدادًا لربط المنطقة بالكامل بشبكة الطرق بالامتداد الجنوبي.



وأضاف يشمل الامتداد الجنوبي مشروعات بنية تحتية ضخمة، من أبرزها شبكات مياه بطول يتجاوز 110 كم، وشبكات صرف صحي بطول 116 كم، وشبكات ري بطول 165 كمن وشبكة طرق رئيسية وفرعية بطول 85 كم



وتهدف هذه الأعمال إلى تجهيز المنطقة بالكامل لاستيعاب المشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتنمية القاهرة الكبرى.



وأكد على ضرورة الرقابة الدورية على مواقع العمل، وضمان تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة، وعدم التهاون في تطبيق المواصفات الفنية والمعايير القياسية، بما يضمن تقديم بنية تحتية قوية ومستدامة لخدمة المواطنين والمستثمرين.



استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل وأوجه التعاون المشتركة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وشركة المقاولون العرب.

وفي مستهل اللقاء، ثمن وزير الإسكان التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموضوعات وملفات العمل المشتركة، ومشيرا إلى ان اجتماع اليوم يستهدف متابعة العمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

وأكد الوزير أن اجتماع اليوم يأتي أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية.

تطوير المباني التاريخية والتراثية

من جانبه، قدم محافظ الإسكندرية، الشكر للمهندس شريف الشربيني، على التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، منوهًا الى أن هذا التعاون سيكون له مردود إيجابي في صالح المحافظة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات التابعة لوزارة الإسكان التي تنفذ مشروعات داخل المحافظة.

وتناول الاجتماع الرؤية الخاصة بمشروع تطوير المباني التاريخية والتراثية والعمارات بكورنيش الإسكندرية، بداية من محطة الرمل حتى منطقة قلعة قايتباي، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مناطق وقطاعات، بالإضافة إلى عرض مقترح لإقامة أماكن انتظار للسيارات لاستيعاب عدد كبير من السيارات.

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