حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا تحت إشراف طلعت عبد الشافي نائب المدينة، حملة على الإعلانات المخالفة بشرق المدينة.

أسفرت الحملة التي شارك فيها محمد عبد الرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، والإدارات المعنية بالمدينة عن إزالة 5 إعلانات مخالفة.



وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.

وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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