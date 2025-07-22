أوقاف قنا تحارب التطرف والإلحاد بـ 134 قافلة دعوية

نظمت مديرية أوقاف قنا 134 قافلة دعوية بمختلف إدارات أوقاف المحافظة، تحت عنوان: "مواجهة التطرف والإلحاد".

تأتي هذه القوافل الدعوية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع، وإشراف الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، وضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الإيمانية، والأخلاقية، والوطنية لدى الفرد والمجتمع.

وتهدف هذه القوافل إلى التأكيد على أهمية محاربة التطرف والإلحاد، وأن الإسلام هو دين السلام.

وقد شارك في هذه القوافل نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين من أبناء الوزارة، حيث شاركوا في المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بمختلف مناطق المحافظة.



ولاقت هذه القوافل تفاعلًا واسعًا من رواد المساجد، الذين عبّروا عن ترحيبهم بها، مطالبين بمواصلة تنظيمها لما تحققه من أثر إيجابي في بناء الوعي الديني الرشيد.

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