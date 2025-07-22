برشلونة يسابق الزمن من أجل تجديد عقد جول كوندي

كشف تقرير صحفي إسباني، الإثنين، أن نادي برشلونة الإسباني يحاول تجديد عقد لاعبه الفرنسي جوليس كوندي، الذي ينتهي في صيف 2027.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرى برشلونة أن الاتفاق أصبح قريبًا جدًّا بعد عدة محادثات مع ممثل كوندي.

برشلونة يحدد مهلة زمنية لتجديد عقد كوندي

وإذا أمكن، يرغب برشلونة في إنهاء تجديد عقد كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل إغلاقها يوم السبت 30 أغسطس المقبل، شريطة استيفاء معايير اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويحظى كوندي بثقة كاملة من الإدارة الرياضية للنادي والجهاز الفني بقيادة هانز فليك، خاصة بعد تألقه كظهير أيمن، مع العلم أن مركزه الرئيسي قلب دفاع، حيث حل مشكلة كبرى في تشكيلة البارسا.

وانتقل كوندي إلى برشلونة، في صيف 2022، قادمًا من إشبيلية، مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات.

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