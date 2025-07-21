إخلاء سبيل هدير عبد الرازق بعد التحقيق معها في اتهامها بالاعتداء على القيم

قال الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق: إنه صدر قرار بإخلاء سبيلها في البلاغ المقدم ضدها من قبل أحد الأشخاص الذي زعم قيامها بالاعتداء على القيم وتسريب فيديوهات لها.

وذكر سامح أن جميع الأخبار المتداولة بحبسها أربعة أيام غير صحيحة، حيث انتهت التحقيقات منذ ساعة وصدر القرار بإخلاء سبيلها.

محامي هدير عبد الرازق يكشف حقيقة الاتهام

وأشار سامح إلى أن هدير عبد الرازق في حقيقة الأمر مجني عليها في موضوع الاتهام، حيث قام آخرون بتسريب تلك الفيديوهات بالاعتداء على حرمة حياتها الخاصة مع السب والقذف والتطاول.

يذكر أنه تم التصالح بين هدير وطليقها في الاتهام الأوَّلي حيث تقدمت ببلاغ عن طريق محاميها هاني سامح جاء فيه قيام طليقها ومحاميه بعمل فيديوهات حية ومنشورات إلكترونية ومداخلات إخبارية على وسائل الإعلام تتضمن نشر الأكاذيب وتعمد الإزعاج والتطاول والتلاعب بالصور والزعم كذبًا بتعاطيها للمخدرات ونشر صور مزعومة لها رغم أنها كانت تعاني الأمرين من مطاردة طليقها لها ومحاولته إرغامها على العودة إليه والزواج منه بالعنوة رغم محاولتها تجنب الاحتكاك به وابتعادها عنه.

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