بعد أزمة حفل الساحل، شقيق راغب علامة يفجر لـ"فيتو" مفاجأة بشأن صعود المعجبين على المسرح

علق خضر علامة شقيق الفنان راغب علامة على قرار منع شقيقه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق من قبل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين بسبب حفله الأخير في الساحل الذي أثارت جدلًا كبيرًا بسبب تصرفات المعجبات على المسرح.

وقال شقيق راغب علامة لـ “فيتو”: “‏موضوع صعود المعجبين على المسرح هو أمر يتعلق بالمنظمين وليس للمطرب علاقة بذلك، وإذا كان الجمهور يريد أن يعبر عن حبه للفنان فلا بد أن يكون ضمن اللياقة”.

وأضاف بأن شقيقه أوضح كل الأمور أمام مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن راغب ينوي زيارة النقابة قريبًا.

أول تعليق من راغب علامة على منعه الغناء في مصر

حرص الفنان راغب علامة على إرسال رسالة إلى مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق في النقابة.

وكشف مصطفى كامل تفاصيل تلك الرسالة حيث قال راغب: “أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسؤوليتنا كفنانين عرب، مشاركة مع إخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سببًا لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر، وخصوصًا الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة”.

وأوضح علامة أن ما حدث من تصرف هذه الفتاة جاء دون قصدًا منه أو رغبة نهائيًّا، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت، وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات، وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية، قائلا: هي بيتي وأعتبر إنني بداخلها بين أهلي وناسي.

وأختتم علامة الرسالة مؤكدًا حرصه على المثول أمام لجنة التحقيق بمقر النقابة خلال الأيام المقبلة، متابعا: سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر.

وعلق مصطفى كامل قائلًا: وبصفتي نقيبًا للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر وإحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم، وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني.

الأعراف والعادات والتقاليد المصرية

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أصدر بيانًا صحفيًّا، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا في إحدى حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب،فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه في ما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

ومخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو من ينوب عنهم لاتخاذ قرارنا سويًا باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطًا واضحًا ومُتعمدًا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

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