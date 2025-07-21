الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

ضبط طالبين بكلية الطب ينتحلان صفة أخصائي باطنة وعظام داخل مجمع عيادات بسوهاج

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فيتو

تمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط طالبين بكلية الطب جامعة سوهاج أثناء انتحالهما صفة أطباء ومزاولتهما مهنة الطب داخل أحد مجمعات العيادات الخاصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر، أن أحد الطالبين ادعى أنه "أخصائي باطنة"، وزعم الآخر أنه "أخصائي عظام"، وقاما بالكشف على المرضى، في مخالفة صريحة لأحكام قانون رقم 415 لسنة 1945 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب.

كما أسفرت الحملة عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص داخل المجمع، تديره أخصائية تحاليل بالمخالفة لأحكام قانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية.

وأضاف الدكتور دويدار أن فريق الضبط، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، تمكن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر كانت معدَّة للبيع داخل المجمع، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المذكورة وتسليمها للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والتصدي لأي تجاوزات تهدد صحة المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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