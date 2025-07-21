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رياضة

رسميا، هداف الدوري الإيطالي ينضم إلى القادسية السعودي

ريتيجي، فيتو
ريتيجي، فيتو

أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، قادمًا من نادي أتالانتا، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد.

 

تقديم القادسية السعودي لصفقة ريتيجي

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز أهداف النجم الإيطالي، وأرفقه بتعليق: "لصفوف القادسية وصل.. ريتيجي فارس وبطل".

 

أرقام ماتيو ريتيجي 

ويأتي ضم ريتيجي، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد موسم استثنائي قدمه مع أتلانتا، حيث خاض 49 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 9 أخرى، بإجمالي 37 مساهمة تهديفية، منها 33 في الدوري الإيطالي، الذي تُوج هدافًا له بتسجيله 25 هدفًا وصناعته لـ8.

 

قيمة صفقة انتقال ريتيجي إلى القادسية السعودي 

ورغم عدم إعلان القادسية عن تفاصيل الصفقة المالية، فإن تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن قيمة انتقال ريتيجي تجاوزت حاجز الـ70 مليون يورو، لتُصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ويُنتظر أن يُشكل انضمام ريتيجي إضافة هجومية قوية للفريق، في ظل تحركات إدارة القادسية لتعزيز الصفوف بلاعبين قادرين على صناعة الفارق، والمنافسة بقوة في دوري روشن، الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في حضور النجوم العالميين.

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