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محافظات

نتيجة الثانوية العامة 2025 في الدقهلية على موقع فيتو

نتيجة الثانوية العامة،
نتيجة الثانوية العامة، فيتو

ينتظر أولياء الأمور والطلاب  في محافظة الدقهلية بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، واعتمادها من قبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة.

 

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع فيتو، وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة 2025، انتهت من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيدا لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

 

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع فيتو

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة الدقهلية  بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات وتحديد الأوائل واعتمادها رسميًّا علي مكتب الوزير

 

وأشار إلى أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة 2025 هذا العام قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها، وأن النتائج مطمئنة جدا.

 

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

 

 

 

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

 

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

 

 

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