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المنيا تعلن وجود عطل بخط التواصل مع شركة الغاز الطبيعي

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة المنيا

أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن وجود عطل فني بالخط الساخن  (129) الخاص بطوارئ شركة الغاز الطبيعي.

وأضافت صفحة ديوان عام محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين،  أنه يمكن التواصل وطلب  أي خدمات طارئة خلال فترة العطل، يرجى الاتصال على الرقم البديل التالي: 01001557300.

وتابعت: إنه يجري في الوقت الحالي العمل على إصلاح العطل وعودة الخدمة  في أقرب وقت ممكن.

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