يوفنتوس ينافس الهلال السعودي على التعاقد مع نجم ليفربول

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، بأن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول يفتح باب بيع نونيز

ويفتح ليفربول الباب أمام بيع نونيز هذا الصيف، لا سيما مع اقتراب الفرنسي هوجو إيكيتيكي من الانضمام إلى صفوف "الريدز"، ما قد يُسرّع من رحيل المهاجم الأوروجواياني.

وكان نونيز ضمن اهتمامات نابولي في الأشهر الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين.

يوفنتوس يزاحم الهلال السعودي على صفقة نونيز

ووفقًا لشبكة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن يوفنتوس ينوي الدخول رسميًا في سباق التعاقد مع نونيز هذا الصيف.

ويُعد الهلال السعودي من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا أيضًا بالحصول على خدمات نونيز، في ظل بحثها عن دعم هجومي قوي.

يُذكر أن ليفربول تعاقد مع نونيز في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني. ومنذ انضمامه، خاض 143 مباراة بقميص "الريدز"، سجل خلالها 40 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

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