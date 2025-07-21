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اقتصاد

وزير المالية: نؤمن بدور الإعلام في دفع التكامل الاقتصادي بدول "التعاون الإسلامي"

وزير المالية وعمرو
وزير المالية وعمرو الليثي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تؤمن بالدور المحوري للإعلام فى دفع مسار التكامل الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

تعزيز التعاون المشترك

قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إننا نعمل على تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعي الاقتصادي والمالي والضريبي والجمركي والأهداف التنموية.

أضاف الوزير: إننا مهتمون بتوفير فرص تدريبية متميزة فى السياسات الاقتصادية والمالية لشباب الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أننا نعمل على شرح وتبسيط جهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون المثمر مع صنَّاع السينما، وكتَّاب الدراما فى ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني.

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