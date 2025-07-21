بعد شطب 3 أعضاء من الموسيقيين، قرار مفاجئ من مصطفي كامل بشأن البحراوي والليثي

استكمل الفنان مصطفي كامل ،نقيب المهن الموسيقية، في رصد مخالفات النجوم في الحفلات من خلال فحصهم لعدد من مقاطع فيديو هذه الحفلات.

تحويل رضا البحراوي ومحمود الليثي للتحقيق

في هذا السياق قرر، مصطفي كامل نقيب الموسيقين إحالة رضا البحراوي ومحمود الليثي، إلي التحقيق بعد رصده لمخالفات في حفلاتهم الأخيرة.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن شطب عضوية ثلاثة أعضاء بالنقابة، وذلك لمخالفة التعهدات السابقة التي وقعوا عليها.

مصطفى كامل يشطب عضوية 3 أعضاء

وقال مصطفى كامل في بيان سابق: تم رصد ومتابعة كافة الحفلات التي أُقيمت بالقاهرة والمحافظات، خاصة بالساحل الشمالي، من خلال الفيديوهات المتاحة وبناءً على المخالفات التي تم رصدها، تم شطب عضوية ثلاثة من أعضاء شعبة الأداء الصوتي شطبًا نهائيًا، لمخالفتهم التعهدات السابقة التي وقعوا عليها، والتي نصت على سحب فيديوهات قديمة ومنع إعادة تقديمها مجددًا. وقد قررت عمدًا عدم إعلان أسماء هؤلاء، تفاديًا لمنحهم شهرة لا يستحقونها. كما نتابع بدقة باقي الحالات.



وتابع البيان: تم التنسيق مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها "المصنفات الفنية"، حيث تم تزويدها بكافة أسماء المخالفين من غير حاملي التصاريح، ومن لا ينتمون للنقابة وطالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تحرير المحاضر، وتم تكليف الشؤون القانونية بالنقابة بمتابعة المخالفات في كافة المحافظات.

وأضاف: تعاملت النقابة مع بعض الحالات بالحكمة والإنصاف، وتم الاكتفاء بإيقاف مؤقت للبعض دون فرض غرامات مالية، حفاظًا على المبدأ، وللتأكيد أن النقابة ليست بحاجة مادية إلى فرض الغرامات، بل تسعى لصون الذوق العام والحفاظ على المهنة، وأؤكد أن النقابة تمر حاليًا بأزهى عصورها من حيث الاستقرار المالي.



وتابع: تعمدت وتعمد مجلس الإدارة إرسال رسالة واضحة ومفهومة للجميع بأن النقابة لن تنسي كل من أحترم نفسه أولًا وأحترم المهنه التي أدير شئونها الآن ومن هنا جاء قرار إقامة عزاء للشاب الفقيد المرحوم أحمد عامر كخطوه إستثنائية في محاولة لحث اللاهثين وراء جمع المال للكف عما يحدث، وللفت إنتباه كل فاقدي الضمير والإنسانية والعابثين بكل القيم والمبادئ والأعراف وموجبات القانون الذي يدير مهنتنا، والمُستهترين بقيمة مايقدمونه علي أرض أعرق الدول بالشرق الأوسط فنًا.

وجاء بالبيان: وردت إلينا خلال أمس فيديوهات جديدة تؤكد استمرار بعض الأشخاص في تجاوزاتهم وعليه، سيتم بدءًا من الغد إحالة عدد منهم للتحقيق، وتوقيع غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى شطب عضويات من يثبت عدم استحقاقه لزمالتنا.. كما سيتم مخاطبة وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لمنع التعامل مع الأماكن التي تروج للانحطاط الفني والإسفاف، في إطار التعاون الكامل بيننا لخدمة الفن المصري والذوق العام.

وقال مصطفى كامل “هذا البيان لكل من لا يعلم أن نقابة المهن الموسيقية يديرها رجلًا لن يخشي إلا الله ولن يرهبني أحدًا ولا تُشغل بالي مناصب، فالمنصب يُشرف من يُشرفه ويكون عارًا علي من يعتليه صامتًا رخيصًا مهتزًا مرتعشًا خائفًا، وأنا لم ولن أتراجع عن دوري في حماية أبناء المجتمع الذي عشت أتفاخر بأنني فردًا من أفراد طبقته المتوسطة، سوف أُكمل دوري وواجبي تجاة وطني وأبناء وطني قدر المُستطاع، توكلت عليك وحدك يارب العالمين اللهم أعني وأنصرني وأكتب لي ماتراه خيرًا يارب”.

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