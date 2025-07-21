شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية تعتمد ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول 2026

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية خلال انعقاده برئاسـة الدكتـور علـى عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي 2025/2026 وفقًا للضوابط الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن الشكر عمداء ووكلاء الكليات ومركز القياس والتقويم برئاسة الدكتور سامح نخلة على الجهد المبذول خلال العام الدراسى المنصرم وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج في معظم كليات الجامعة حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان انتظام الإجراءات الأكاديمية وفق الجدول الزمني المحدد.

كما قدم الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة السيد شهاب محروس على التميز في مجال الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأشاد الدكتور على عبد المحسن بالمستوى المتميز في تطبيق إجراءات اختبارات القدرات بكليات علوم الرياضة بنين وعلوم الرياضة بنات والفنون الجميلة

شهد المجلس تكريم أعضاء المجلس للدكتور على عبد المحسن بمناسبة وصول السن القانونية وانتهاء فترة ولايته تقديرًا لجهوده خلال السنوات الماضية التي تولى فيها منصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

من جانبه، أعرب الدكتور علي عبد المحسن عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح التقدير والتعاون بين أعضاء المجلس، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، القيادات الجامعية والعاملين.

وأكد على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والإخلاص والتفاني، من أجل تعزيز جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، ودفعها نحو تحقيق المكانة التي تليق بها على المستويين المحلي والدولى.

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