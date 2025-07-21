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محافظات

قطع الكهرباء عن قرى دشنا في قنا غدًا

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم قطع الكهرباء عن مغذي الظهير الصحراوي وذلك لإجراء صيانة دورية على محطة محولات.  

مناطق قطع الكهرباء في قنا

واكد البيان علي القطع سوف يؤثر علي مناطق ابودياب شرق وتوابعها،وذلك غدا الثلاثاء ٢٢ يوليو الجاري من الساعة الخامسة صباحا حتي السابعة صباحا.  

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.  

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة دشنا محطة محولات

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