مصرع مسن رميا بالرصاص بسبب خلافات أسرية بقنا

شهدت قرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، نشوب شجار مسلح استخدمت فيه الأسلحة النارية وراح ضحيته مسن فيما أصيب آخر.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع مسن بطلقات نارية إثر مشاجرة بقرية حجازة بحري في مركز قوص.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع م.ا.ا، 65 عامًا مقيم بنجع السديس بحجازة بحرى بمركز قوص، بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة وخلافات على قطعة أرض بمنطقة الملالخة بقرية حجازة بحري في مركز قوص.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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