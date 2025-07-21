الاحتلال الإسرائيلي يقصف دير البلح ردًا على تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف في دير البلح في قطاع غزة، وذلك ردا على هجمات سرايا القدس.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت، اليوم السبت، تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية أثناء توغلها جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نشرت سرايا القدس، مشاهد لكمين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، بهدف أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

وبدأ الفيديو الذي نشرته السرايا أمس الأحد، بصور تظهر “عملية مسح ورصد تجمعات آليات وجرافات العدو في منطقة الكمين”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وقبل وقت سابق كشف تقرير لصحيفة معاريف العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه حاليًا نقصًا يقدر بحوالي 300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.

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