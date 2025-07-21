المصرية اللبنانية تطلق مبادرة "تقدر" لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة

أعلن عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن إطلاق مبادرة "تقدر" التي تهدف إلى توفير تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة 5% بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأوضح "فتوح"، أن المبادرة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والبنك الأهلي المصري لدعم نمو واستدامة الشركات الصغيرة في القطاع الصناعي والإنتاجي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على تمويل بفائدة ميسرة.

وأوضح أن مزايا المبادرة، تتضمن تمويل يصل إلى 100% من التكلفة الاستثمارية والسداد بأقساط شهرية ثابتة، وذلك للمصانع والشركات التى تحقق مبيعات سنوية أقل من 50 مليون جنيه في المجال صناعي، وزراعي، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن أغراض التمويل، شراء آلات ومعدات، وتطوير خطوط الإنتاج، وتمويل رأس المال العامل، كما يتضمن مزايا وتسهيلات في الإجراءات البنكية، ودعم فني ومؤسسي من الجمعية، والربط مع مبادرات الدولة للتمكين الاقتصادي.

رابط التسجيل في المبادرة هو https://forms.gle/UAUz7bN3zLuEQ1xC9

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