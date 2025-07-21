رئيس العربية للتصنيع: بدء إنتاج سيتروين C4X بمعدل 7 آلاف سيارة سنويا

شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع استعراضًا لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أنه تم اعتبارًا من العام الجاري، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط انتاج شركة AAV وبمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى ٧٠٠٠ سيارة بإجمالي ٢٨٠٠٠ سيارة خلال أربع سنوات.

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