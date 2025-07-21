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سياسة

في الذكرى 73 للثورة، نائب رئيس الحزب الناصري: 23 يوليو كانت بداية عودة مصر للمصريين

المستشار محسن جلال
المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، فيتو

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إنه رغم مرور 73عاما على ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ إلا أنها مازالت عالقة بالأذهان، بإنجازاتها والشباب الذي يعايشها، ولم يستمع إلى الزعيم جمال عبد الناصر، لكنه يدرك أن هذه الثورة كانت بداية عودة مصر للمصريين.

ثورة 23 يوليو استطاعت تغيير وجه الحياة في مصر

وأوضح في تصريح لـ"فيتو"، أن ثورة 23 يوليو استطاعت تغيير وجه الحياة في مصر على نحو جذري، ولم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري، بل امتد صداها إلى جميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع إلى التحرر من الاستعمار، فتحية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي حمل راية ثورة يوليو وتمسك بثوابتها ومبادئها،

 

ثورة يوليو أحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر

وتابع: ثورة يوليو استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر أنهى مرحلة ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة دعمت من قدرة الوطن على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

الذكرى الـ 73 لثورة ٢٣يوليو المجيدة

وتحل بعد غد الذكرى الـ 73 لثورة ٢٣يوليو المجيدة من عام 1952، التى غيرت وجه الحياة ليس في مصر فقط، وإنما في العالم بأكمله، بعد أن أسقطت الملكية وأقامت النظام الجمهوري، وأرست أسس العدالة الاجتماعية، وقدمت مجانية التعليم.

 

أبرز مبادئ الزعيم جمال عبد الناصر 

-الحرية والاشتراكية والوحدة للقضاء على مشكلات العالم العربي الأربعة: وهي الاستعمار والتخلف والطبقية والتجزئة بين أقطار العالم العربي.

-حرية الشعب بكامله.

-الاعتقاد بأن الاشتراكية أساس التقدم الاقتصادي، وهي أساس بناء مجتمع الكفاية والعدل، والمجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية.

-توزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي.

- الاشتراكية العلمية.

- الوحدة هي أساس القوة العربية، والعروبة أو القومية العربية هي أساس قيام الوحدة.


 

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