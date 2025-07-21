الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى يضم روضة أطفال بغزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى يضم روضة أطفال في مدينة غزة وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة طفل وترويع الأطفال الذين كانوا في الروضة لحظة القصف.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى حدوث هلع في صفوف الأطفال بعد قصف طائرات الاحتلال سطح المبنى الذي يضم روضتهم.

#فيديو| إصابات وهلع في صفوف الأطفال بعد قصف طيران الاحتلال لروضة داخل بناية في مدينة غزة.



لمشاهدة الفيديو: https://t.co/vBVlSmK5B3 pic.twitter.com/RcYHatlkRg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2025

27 شهيدا بغارات الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

وفي السياق ذاته قالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 27 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الإثنين، وأوضحت أن من بينهم 4 من طالبي المساعدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

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