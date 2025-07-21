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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى يضم روضة أطفال بغزة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى يضم روضة أطفال في مدينة غزة وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة طفل وترويع الأطفال الذين كانوا في الروضة لحظة القصف.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى حدوث هلع في صفوف الأطفال بعد قصف طائرات الاحتلال سطح المبنى الذي يضم روضتهم.

 

27 شهيدا بغارات الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

وفي السياق ذاته قالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 27 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الإثنين، وأوضحت أن من بينهم 4 من طالبي المساعدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن. 

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