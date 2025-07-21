فنون جميلة الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف والتدريب "بورتفوليو"

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فعالية بورتفوليو لعرض مشاريع تخرج دفعة 2024/2025 لأقسام الكلية، بهدف توفير فرص التوظيف والتدريب للطلاب من قبل الشركات المتخصصة بسوق العمل والراعية للفعالية، وذلك بمتحف الفنون الجميلة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وحضر الفعالية الدكتورة نيڤين غريب عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أماني رضا القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، والطلاب المشاركين والمنظمين للحدث، وعدد من شركات القطاع الخاص.

وفى كلمتها توجهت الدكتورة نيفين غريب بالشكر إلى ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض التوظيف (بورتفوليو التوظيف)، لدورهم الفعّال في توفير فرص العمل لخريجي وطلاب الكلية.

وأكدت أن هذا الملتقى، الذي يُعقد لأول مرة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية وتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والعالمي، من خلال إتاحة فرص التدريب واكتساب الخبرات العملية.

وأضافت أن جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، تولي أهمية لتوسيع الشراكات الدولية، من خلال إبرام اتفاقيات مع جامعات عالمية، لتمكين طلابها من الانفتاح على أسواق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

أكدت الدكتورة أماني رضا القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور الكلية فى دعم الطلاب، لافتة أن الكلية ليست فقط مكانا للدراسة بل حاضنة مستمرة للإبداع والتميز.

ولفتت إلى دور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس فى تمهيد الطريق للطلاب وتوفير فرص عمل فعلية لهم داخل المجتمع المهني، مؤكدة أن هذا الحدث يعد منصة تفاعلية ومهنية جديدة تهدف إلى بناء جسور حقيقية بين الخريج وسوق العمل، وفي نهاية كلمتها وجهت الشكر لإدارة الجامعة الرشيدة على دعمها المتواصل.

كما قدمت الشكر لقطاع الفنون التشكيلية لاحتضان الحدث ودعمه، وجميع المشاركين والطلاب والمنظمين للحدث.

وعبر الدكتور هشام سعودي عن سعادته البالغة بأعمال الطلاب المتميزة، مؤكدًا أنهم قادرون على بناء مستقبل مهني واعد من خلال التواصل المباشر مع الشركات المشاركة في الفعالية.

وقدم الشكر لعميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لدعمهم للطلاب.

وفي نهاية اللقاء كرمت عميدة الكلية، الطلاب الفائزين بجائزة أحسن مشروع تخرج والمقدمة من مؤسسة رشيد تقديرا لإبداعاتهم الفنية، كما قامت الشركات والمكاتب والجهات المشاركة بعقد محاضرات قصيرة للطلاب المشاركين والذين بلغ عددهم حوالي 300 طالب عن سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل البيانات بين الطلاب والجهات الراعية تمهيدا لفتح آفاق مهنية وتدريبية في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.