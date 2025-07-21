القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025.

وجاء نص البرقية كالتالي:ـ

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئًا بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وإنحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والاستقلال.

الأمة المصرية عزيزة شامخة

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم مضيهم قدمًا خلف قيادتكم الحكيمة، أوفياء للعهد، ثابتين على المبادئ، لتظل الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسستها وقيادتها الوطنية الواعية، تسعى لبناء دولة قوية حديثة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها وإستقرارها ويحقق مصالحها الإستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم.

حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

و أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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