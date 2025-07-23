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دين ودنيا

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة، فيتو
صلاة الجنازة، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لأحد المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعترض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟"

 وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

 

طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

أوضحت دار الإفتاء أن من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.

 

طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة، فيتو
طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة، فيتو

رأي الشرع في طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

وقالت دار الإفتاء إنه طبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.

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