تحركات مكثفة في القلعة البيضاء لحسم صفقات وتجديدات قبل انطلاق الموسم الجديد.. جلسة لحسم تجديد عقد حسام عبد المجيد.. الزمالك يحسم صفقة حامد حمدان، ويقترب من ضم محمد علاء حارس الجونة

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من النشاط الكبير خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، أو حسم عدد من الصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

مصدر من داخل الزمالك كشف عن عدة تحركات مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، نستعرضها في هذا التحقيق:

جلسة لحسم تجديد عقد حسام عبد المجيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ستعقد جلسة مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، خلال الأسبوع المقبل، لحسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في الخط الخلفي، ويمثل ركيزة دفاعية هامة للفريق، ما يدفع الإدارة للإسراع في تأمين استمراره، خاصة بعد تلقيه بعض الاهتمامات من أندية أخرى خلال الفترة الماضية.

الزمالك يقترب من ضم محمد علاء حارس الجونة

وأكد المصدر ذاته أن محمد علاء، حارس مرمى نادي الجونة، بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الزمالك، بعد تقدم المفاوضات بين الناديين.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة حاسمة خلال ساعات بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الجونة، لحسم الصفقة رسميًا.

الحارس الشاب يعتبر من أبرز المواهب في مركزه، ويهدف الزمالك لتدعيم حراسة المرمى بدماء جديدة استعدادًا للموسم الجديد.

رفض احتراف محمود بنتايك

وفي سياق آخر، أبلغ نادي الزمالك لاعبه محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، برفض جميع عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا من أندية في السعودية، فرنسا، وتركيا.

إدارة النادي أكدت تمسكها ببقاء اللاعب، في ظل القناعة الكاملة من الجهاز الفني بإمكانياته، ورغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، خاصة في ظل سعي الفريق للاستقرار الفني.

حامد حمدان هدف الزمالك في الميركاتو

ويواصل الزمالك محاولاته الأخيرة لحسم صفقة اللاعب حامد حمدان، نجم نادي بتروجيت، حيث أبدى اللاعب رغبة واضحة في الانتقال للقلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن الزمالك يجري اتصالات مكثفة مع إدارة بتروجيت خلال الأيام الجارية، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة، وسط تمسك من جانب اللاعب بتحقيق حلمه باللعب لنادٍ بحجم الزمالك.

الزمالك يتمسك ببقاء أحمد مجدي

وفي ملف آخر، رفض نادي الزمالك فكرة إعارة المدافع الشاب أحمد مجدي خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا في حالة التعاقد مع مدافع جديد.

ويعتبر مجدي من العناصر الواعدة داخل صفوف الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني، الذي يرغب في الحفاظ على المدافع تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ خلال الموسم.

استعدادات مكثفة للموسم الجديد

وتسعى إدارة الزمالك بقيادة اللجنة الفنية إلى إنهاء كافة الملفات المفتوحة قبل انطلاق فترة الإعداد، سواء على صعيد تجديد العقود أو دعم الفريق بصفقات جديدة.

ويأمل الزمالك في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، في ظل الدعم الجماهيري الكبير والطموحات العالية لجماهير القلعة البيضاء.

راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق قد اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح أمس قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على “رع” وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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