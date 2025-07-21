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رياضة

محاولة أخيرة من الزمالك لضم حامد حمدان، اعرف التفاصيل

حامد حمدان
حامد حمدان

يكثف مسئولو الزمالك محاولاتهم الأخيرة لحسم صفقة حامد حمدان، لاعب بتروجيت، بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية في الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ورغم تمسك بتروجيت بخدماته، إلا أن الزمالك يأمل في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة ناديه خلال الأيام المقبلة، مستفيدًا من رغبة اللاعب الملحة في ارتداء القميص الأبيض.

راحة لمدة 24 ساعة 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح أمس قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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الزمالك حامد حمدان بتروجت فيريرا

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