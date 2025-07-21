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رياضة

الزمالك يخطر محمود بنتايك بهذا الأمر

محمود بنتايك
محمود بنتايك

 أبلغ مسئولو نادي الزمالك الظهير الأيسر محمود بنتايك برفض كافة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا من أندية في تركيا وفرنسا والسعودية، مؤكدين تمسكهم ببقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته، ورغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر المميزة داخل الفريق.

 

راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر 

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

 

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح أمس قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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نادي الزمالك الزمالك محمود بنتايك

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