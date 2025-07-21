رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد مشروعات ومحطات المنتزه استعدادًا لموسم الشتاء

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات والمحطات الحيوية لمتابعة جاهزية منظومة صرف مياه الأمطار، وذلك استعدادا لموسم الشتاء.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الشنايش وصرف مياه الأمطار بمشروع إنشاء كوبري علوي بطريق ٤٥ الدولي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، حيث رافقه رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومهندسي الجهاز، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة استعدادًا لموسم الأمطار.

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد مشروعات المنتزه استعدادًا لموسم الشتاء

كما شملت الجولة زيارة كل من محطة عزبة الشامي ومحطة الإسكان والتعمير، حيث تم الاطمئنان على سير العمل وانتظام تشغيل المعدات وفرق التشغيل والصيانة.

وخلال الجولة، تصادف وجود زيارة ميدانية لعدد من طلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، الذين حضروا لمتابعة تنفيذ مشروع استراتيجية فصل مياه الأمطار بشارع محمد نجيب، وذلك في إطار دعم الجانب العملي والتطبيقي للطلاب وتعريفهم بأحدث مشروعات البنية التحتية في الإسكندرية.

وأكد نافع خلال الجولة على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المنفذة والشركة، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبكفاءة عالية، مشددًا على الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات خلال موسم الشتاء المقبل.

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