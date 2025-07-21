الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من له حق التصويت في الانتخابات المختلفة منها انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، بالإضافة إلى الاستفتاءات.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة (١) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية:

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا - انتخاب كل من:

1 - رئيس الجمهورية.

2 - أعضاء مجلس النواب.

3 - أعضاء مجلس الشيوخ.

4 - أعضاء المجالس المحلية.

ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

حالات الحرمان من التصويت

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الحالات التي يحرم فيها المواطن من التصويت في الانتخابات والمشاركة فيها وجاءت تلك الحالات عند ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.

جرائم تحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية

وجاء من أبرز تلك الجرائم:

جريمة التهرب من أداء الضريبة.

إفساد الحياة السياسية.

جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أدت لفصله من العمل.

جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

جرائم سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة (٢) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:

يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا:

1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

مباشرة الحقوق السياسية

2 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

ثانيًا:

1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.(١)

2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

- المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣، ٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

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