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محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قنا

إزالة 10 حالات تعد
إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى قنا

نفذت الوحدة المحلية،لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة بقيادة نائب رئيس المركز عثمان مدكور وبرفقة رئيس قرية أبو مناع غرب سامح جدوى وباقي أعضاء لجنة الإزالات وقوة من مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعد على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٢١٠٠ م مربع تقريبا بناحية أبو مناع قبلي.

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد بقنا

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات خالد بهيج بسرعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

وأكد رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد.

وشدد على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

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