يحيى الفخراني يروي مشهدا حقيقيا في مسلسل "يتربى في عزو"

قال الفنان يحيى الفخراني: “أنا سعيد أن أسمع صوت الفنان والكاتب المبدع يوسف معاطي، وحرصت على المداخلة حتى أقوله له نورت مصر والحمد لله على سلامتك ووحشتنا”.

يحيي الفخراني يوجه رسالة لـ يوسف معاطي

وأضاف الفخراني في مداخلة لبرنامج "واحد من الناس" تقديم د. عمرو الليثي على قناة الحياة: "نتمنى أن تكون موجودًا بيننا وأنت فنان موهوب، وكنا نستمتع بما تقدمه من أعمال درامية رائعة، ومسلسل "يتربى في عزو" الأقرب إلى قلبي ومازال مستمرًا في نجاحه".

وتابع قائلا: "وشخصية الراحلة كريمة مختار "وماما نونة" وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وهذا المسلسل ومشهد أكل البليلة وأنا أبكي بأحداث المسلسل هو قصة حقيقية لوفاة والدة يوسف معاطي وكتبه من قلبه".

ووجه الفنان الكبير يحيى الفخراني الدعوة لـ يوسف معاطي بأن يعود للكتابة وهذا حق مصر عليه، واحنا بنخسرك والفن بيخسرك وأنت مش موجود في مصر.

وتمنى الفنان يحيى الفخراني أن يكون هناك تعاون مرة أخرى مع يوسف معاطي بعد عودته، وهو مبدع وقدمنا أعمال درامية ناجحة مثل "عباس الأبيض".

وعقب يوسف معاطي أن الفنان يحيى الفخراني فنان كبير وهو أصدق إنسان عرفته في حياتي في الفن أو خارج الفن وهو حالة فنية رائعة.

وأتمنى أن يقدم عمل كوميدي وأن نراه في إطار كوميدي مبهج والكوميديا ليست شيء خفيف، وضرب مثل بشخصية حمادة عزو بمسلسل "يتربى في عزو" وكيف أضحك الناس وأبكاهم.

وكانت بدايتنا في المسرح، وهو دخل قلبي وإن شاء الله يكون هناك عمل مشترك.

وعن مسلسل "يتربى في عزو" أشار إلى أن والدتي توفاها الله وكتبت هذا العمل وكان ضمن أحداث المسلسل أن ماما نونة ستموت، ولكن يحيى الفخراني بعد مرور الحلقات ونجاحها قال ما تموتش حتى وصلنا للحلقة 29.

وكشف معاطي أسرار مشهد وفاة "ماما نونة" وأنه كان يكتب المشهد على الورق وتأثر بشدة ومشهد وفاتها وحدث له انهيار.

وجاء له الدكتور يحيى الفخراني وفور قراءة الورق انهار في البكاء وكان وقتها المسلسل يعرض ولم يكن أحد يعلم أن شخصية ماما نونة ستموت.

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