ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالدقهلية

واصلت مديرية التموين حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومراقبة جودتها وردع المخالفين وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي – مدير عام التجارة الداخلية.

ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالدقهلية

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق،وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية. وتعليمات المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وخلال حملة تموينية بدائرة مركز بلقاس، تمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر بـ 13 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، بينها كميات مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

وتؤكد مديرية التموين بالدقهلية استمرار حملاتها اليومية لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالسلع الغذائية.

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