بنت روحي وقلبي، نادية مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها همسة

احتفلت الفنانة نادية مصطفى بخطوبة ابنتها “همسة” على شاب من خارج الوسط الفني، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا من الحفل وعلقت عليها قائلة: “خطوبة بنت روحى وقلبى وعينى هموسه البسبوسه وأحمد ربنا يتمم لهم على خير ويسعدهم العمر كله ياااا رب وعقبال عندكم جميعًا ربنا يفرح كل الناس يارب”.

وتلقت نادية مصطفى العديد من التهاني من أصدقائها ومتابعيها عبر تعليقاتهم

على جانب آخر، كانت نادية مصطفى أعلنت ترشحها لانتخابات نقابة الموسيقيين حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: “أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية: استكمالا لمسيرة بدأناها معآا وحققنا فيها ايجابيات جديرة بالاستكمال معا أأمل أن أنال ثقتكم الغالية التي ستظل أمانة فى عنقى أينما كنت”.

وأضافت نادية مصطفى: “اختاروا من ترونه الأجدر... وإن كنت أنا من بين اختياراتكم فشرفونى بمزيد من الدعم ولكم مني كل التقدير والعهد بالوفاء، في انتظار حضراتكم يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٥ في نادي جامعة القاهرة شارع البحر الأعظم من ٩ صباحًا الى ٥ مساءًا فى انتخابات التجديد النصفي والله المولي والموفق”.

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