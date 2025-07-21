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نجحت على مدار 5 سنوات، وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل شباب الدقهلية ومدربي مبادرة "طور وغير"

تكريم وكيل شباب الدقهلية،
تكريم وكيل شباب الدقهلية، فيتو

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة والقائمين على مبادرة " طور وغير "بمحافظة الدقهلية، على هامش الحفل السنوي لمبادرة "طوّر وغيّر"، الذي تنظمه الوزارة، بالشراكة مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة.

وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل شباب الدقهلية  ومدربي مبادرة "طور وغير"

جاءت فعاليات تكريم القائمين على مبادرة "طور وغير" بمحافظة الدقهلية، بتكريم وحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة غادة، وأمنية رفعت بالإدارة العامة للشباب، منسقين ومدربين مشروع "طور وغير" بالدقهلية، ومدربين الدقهلية، انجي حسن، والدكتورة امل محمود، ودينا محمد.

عرض توثيقي لأبرز إنجازات مبادرة "طوّر وغيّر"، التي نجحت على مدار خمس سنوات

تضمنت الفعالية عرضًا توثيقيًا لأبرز إنجازات مبادرة "طوّر وغيّر"، التي نجحت على مدار خمس سنوات في تأهيل عشرات الآلاف من الشباب لسوق العمل عبر برامج تدريبية نوعية، شملت المهارات الحياتية، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.

 

تمكين الشباب معرفيًا ورقميًا واقتصاديًا

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة "طور وغير" تُعد نموذجًا ناجحًا في تمكين الشباب معرفيًا ورقميًا واقتصاديًا، وأسهمت في تأهيل آلاف الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متطورة، وتتكامل المبادرة مع منصة "توظيف مصر" التي تربط الشباب بفرص التوظيف والتدريب، في إطار جهود الوزارة لتحويل المهارات إلى فرص واقعية من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وثمّن الوزير جهود كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في تمكين الشباب والتحول الرقمي، داعيًا إلى استمرار التعاون لدعم كل شاب وشابة في رحلتهم نحو المستقبل وبناء وطن أكثر تقدمًا بطموحات شبابه

ومن جانبها توجهت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هذا التكريم والثقة الغالية من، ولفريق عمل مشروع " طور وغير"  بالشباب والرياضة بالدقهلية، وأيضًا للإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، واكدت أنه استفاد اعداد كبيرة من المتدربين في مشروع " طور وغير"، على مستوى محافظة الدقهلية.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، باهداء  درعًا، كم تم اهداء  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب شهادة تقدير، بالإضافة إلى شهادات التقدير لفريق مشروع " طور وغير" بالدقهلية، وتم أيضًا تكريم الإدارة المركزية لتمكين الشباب وعدد من مديريات الشباب والرياضة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة، أعقبه التقاط صورة جماعية جمعت كافة الحضور، وسط تأكيد على استمرار هذه الشراكة الناجحة وتوسيع نطاق المبادرة في السنوات المقبلة.

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