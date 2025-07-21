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اقتصاد

البنك المصري الخليجي يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال تعاملات بداية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:  


البنك المصري الخليجي بقيمة تداول بلغت 646.5 مليون جنيه. 
البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 619 مليون جنيه. 
بنك البركة _ مصر بقيمة تداول بلغت 521 مليون جنيه. 
بنك الإسكندرية بقيمة تداول بلغت 439 مليون جنيه. 
بنك المؤسسة العربية المصرفية بقيمة تداول بلغت 319 مليون جنيه. 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط.

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