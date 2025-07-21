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حوادث

الجنايات تستمع اليوم لمرافعة دفاع 9 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في اتهامهم بالقضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

 

قضية "فض اعتصام رابعة"

وتأتي هذه الإعادة بعد صدور أحكام سابقة بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها، حيث يُحاكم المتهمون الحاليون لإعادة إجراءات المحاكمة.
 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، فضلًا عن القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين، خلال الاعتصام بميدان رابعة العدوية، الذي تم تغيير اسمه لاحقًا إلى ميدان هشام بركات.


ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية بعد استكمال إجراءاتها القانونية.

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