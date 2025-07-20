شاهد، توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وحضر على ريد كاربت المهرجان كل من النجمة منال سلامة عضو لجنة تحكيم عروض المهرجان، وزوجها المخرج عادل أديب، والفنان محسن منصور، والفنان ضياء عبد الخالق، والفنان محمد أبو داوود، والمخرج عادل عبده مدير المهرجان، وغيرهم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي.

بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.

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