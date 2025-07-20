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رياضة

الوكرة القطري يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق

راؤول دي توماس، فيتو
راؤول دي توماس، فيتو

أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الإسباني راؤول دي توماس، قادمًا من رايو فاليكانو الإسباني، بعقد إعارة لموسم واحد.

قيمة صفقة إعارة دي توماس إلى الوكرة 

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 700 ألف يورو، في إطار سعي الوكرة لتعزيز خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد في الدوري القطري.

مسيرة راؤول دي توماس 

ويُعد دي توماس من الأسماء المعروفة في الكرة الإسبانية، إذ بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف ريال مدريد، وشارك مع الفريق الأول في مناسبة واحدة فقط، قبل أن يخوض عدة تجارب إعارة مع فرق مثل قرطبة وبلد الوليد ورايو فاليكانو، حيث ساهم في صعود الأخير إلى الدوري الإسباني.

وفي عام 2019، انتقل إلى بنفيكا البرتغالي مقابل 20 مليون يورو، لكنه عاد سريعًا إلى الليجا بعد ستة أشهر فقط عبر بوابة إسبانيول بنفس القيمة.

وخاض دي توماس تجربة ثانية مع رايو فاليكانو منذ عام 2022، كما سجل ظهوره الدولي الأول مع منتخب إسبانيا في عام 2021.

 

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