الأحد 20 يوليو 2025
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سياسة

وزير الشئون النيابية: ملتقي شباب المعرفة نموذج لبناء علاقة المؤسسات بالشباب

ملتقي شباب المعرفة،
ملتقي شباب المعرفة، فيتو

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للنسخة الرابعة من "ملتقى شباب المعرفة"، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

مكتب شباب المعرفة

وتنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى من خلال مكتب شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

وقال فوزى،: يُعدّ الملتقى منصةً فعّالة للحوار ورسم السياسات الشبابية، ونموذجًا لكيفية بناء علاقة المؤسسات الحكومية بالشباب في عصر الرقمنة والتحول المعرفي، كما أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

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نائب رئيس مجلس الوزراء

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإضافة إلى جانب سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء والخبراء.

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