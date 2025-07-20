أكشاي كومار يتشاجر مع معجب ويمنعه من التصوير في لندن (فيديو)

شهدت شوارع لندن حادثة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فقد نجم بوليوود أكشاي كومار أعصابه، بعد أن قام أحد المعجبين بتصويره دون إذنه، أثناء نزهة خاصة.

أكشاي كومار يمنع معجب من التصوير

والتقطت عدسات المعجبين أكشاي كومار وهو يتجول في شارع أكسفورد بلندن، مرتديًا قميصًا رماديًا داكنًا بلا أكمام وسروالًا قصيرًا وقبعة، وبمجرد أن لاحظ الممثل أن أحد الأشخاص يتبعه ويصوره بهاتفه، بدا عليه الانزعاج الشديد، وأظهر الفيديو أكشاي وهو يواجه المعجب، محاولًا انتزاع الهاتف ومنعه من مواصلة التصوير.

وطالب إياه بالمغادرة، وعلى الرغم من لحظة الغضب الأولية، إلا أن الموقف انتهى بشكل ودي، حيث وافق كومار لاحقًا على التقاط صورة "سيلفي" مع المعجب، وقد عاد أكشاي كومار إلى مومباي أمس بعد هذه الواقعة.

وأثار انتشار الفيديو موجة من التعليقات بين مستخدمي الإنترنت، حيث أعرب العديد من المعجبين عن دهشتهم من رؤية أكشاي كومار منزعجًا إلى هذا الحد، حيث اشتهر بهدوئه وتعامله اللطيف مع المعجبين.

وانتقد الكثيرون سلوك المعجب ووصفوه بأنه انتهاك لخصوصية الممثل، داعين إلى ضرورة احترام المساحة الشخصية للمشاهير.

أكشاي كومار

على الصعيد المهني، يواصل أكشاي كومار نشاطه الفني المكثف، حيث ينتظره جدول مليء بالمشاريع السينمائية المتنوعة. من المقرر أن يظهر قريبًا في فيلم "Bhooth Bangla" للمخرج بريادارشان، ويشاركه البطولة كل من واميقا غابي وباريش راوال.

كما يُعرض أخيرًا فيلم "هيرا فيري 3" الذي طال انتظاره بعد جدل طويل، ويشارك فيه النجمان سونيل شيتي وباريش راوال. بالإضافة إلى ذلك، يشارك أكشاي في بطولة الفيلم الضخم "مرحبًا بكم في الغابة"، الذي يضم أكثر من 15 ممثلًا.

وتشمل قائمة مشاريعه المستقبلية أيضًا "جولي إل إل بي 3" و"هايوان". وقد أعلن المخرج بريادارشان مؤخرًا عن فيلم "هايوان" الذي سيجمع أكشاي كومار وسيف علي خان مجددًا بعد 17 عامًا من تعاونهما الأخير في فيلم "تاشان"، مما يثير ترقبًا كبيرًا لدى الجمهور.

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