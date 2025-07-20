قناة مصر قرآن كريم تحيي ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا

تحيي قناة مصر قرآن كريم، ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم، ٢٠ يوليو عام ١٩٨٥.

وأعلنت قناة مصر قرآن كريم، إذاعة١٠ تلاوات قرآنية على مدار ساعات الإرسال، تتضمن تلاوات خاصة للشيخ محمود علي البنا، تقديرًا وتكريمًا له على ما قدمه لخدمة كتاب الله عز وجل.

قناة مصر قرآن كريم

وانطلقت قناة مصر للقرآن الكريم، والتي تضم عددًا كبيرًا من قرّاء القرآن الكريم والقراء الشباب، إضافة إلى وجود تطبيق مصر قرآن كريم ويحتوي على ما يلي:

- فتاوى دار الإفتاء المصرية في العقائد والمعاملات المالية، والمجتمع والأسرة، والآداب والأخلاق، والمجتمع والأسرة والحج والعمرة والكثير من الفتاوى.

- يمكن عن طريق التطبيق- طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية والاستعلام عنها فيما بعد.

- المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، لتعلم القرآن بأحكام التجويد الدقيقة.

- القرآن الكريم بأصوات كبار القراء، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ أبو العنين شعيشع، والشيخ طه الفشني... وكذا أصوات بعض شباب القراء المصريين.

- ويمكن من خلال تطبيق مصر قرآن كريم متابعة البث المباشر لقناة مصر قرآن كريم، ومعرفة اتجاه القبلة، والمصحف المعلم، وأسماء الله الحسنى، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار السفر، وأذكار الوضوء والصلاة، والحج والعمرة، والآداب والتعامل، وأدعية المرض والجنائز، وأدعية الطبيعة (دعاء الريح، دعاء الرعد، دعاء الاستسقاء،... وغيرها)، والتسابيح: مثل دعاء الاستخارة، والحج والعمرة وكيف يلبي المحرم في الحج والعمرة، ومواقيت الصلاة.

وجاء تردد قناة مصر قرآن كريم على النحو التالي:

التردد: 11862

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

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