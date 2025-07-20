هيئة البترول تواصل حملاتها الرقابية على محطات الوقود لضبط المخالفات

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لضمان توفير المنتجات البترولية بشكل آمن وفعال للمستهلكين، وضبط أية مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين في 8 محافظات، وهي المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، وأسيوط. شملت الحملة 11 محطة وقود تابعة لشركات التسويق المختلفة.

ضبط مخالفات متنوعة

تمكنت الحملة من ضبط عددٍ من المخالفات الجسيمة، حيث تم ضبط 14.4 ألف لتر من السولار والبنزين في إحدى محطات الوقود بالإسكندرية، بقيمة إجمالية تجاوزت 432 مليون جنيه. وأُثيرت هذه الكمية لتصرف غير قانوني، وتم تحرير محضر من مباحث التموين، تم توجيهه إلى نيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار.

وفي أسيوط، تم ضبط إحدى محطات الوقود في مدينة أبنوب، والتي كانت تقوم ببيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

مخالفات في مسدسات التموين والخزانات

كما رصدت الحملة مخالفات تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين بعددٍ من المحطات في محافظات الغربية، البحيرة ودمياط. تم ضبط المسدسات المضبوطة تمهيدًا لإعادة معايرتها من قبل هيئة الدمغة والموازين، لتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على دقة كميات الوقود المدفوعة من قبل المستهلكين.

في ذات السياق، كشفت الحملة عن وجود مياه في خزانات الوقود في بعض المحطات في المنوفية، البحيرة وكفر الشيخ، وهو ما يهدد جودة الوقود وسلامة السيارات. تم وقف استخدام هذه الخزانات لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

حماية سلامة المواطنين

وأثناء الحملة، تم ضبط سيارة على الطريق الدولي الساحلي في دمياط محملة بأسطوانات بوتاجاز مغطاة بالصدأ، ما يشكل خطرًا على سلامة المستهلكين. كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء التصرف غير المشروع في المنتج، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاهه.

تحقيقات حول شروط السلامة

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع بصرامة التزام المحطات بالاشتراطات الفنية والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث تم رصد عدة ملاحظات في بعض المحطات. وقامت اللجنة باتخاذ إجراءات فورية مع الشركات المعنية لتصحيح الأوضاع وضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال.

تؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار حملاتها الرقابية المشددة بهدف ضمان سلامة واستقرار السوق البترولي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات تُكتشف خلال هذه الحملات.

وأسفرت عملية التفتيش، في عددٍ من المحطات في المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، عن اكتشاف وجود مياه في خزانات الوقود. وجرى وقف هذه الخزانات للحفاظ على جودة الوقود وسلامة السيارات.

كما فتشت اللجنة عن اتباع الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكد من استيفائها معايير السلامة الواجبة حيث رُصدت عدة ملاحظات في المنظومة، واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة مع الشركات التابعة لها تلك المحطات للتصحيح الفوري.



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