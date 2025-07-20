الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

نجم ميلان الإيطالي السابق يعلن اعتزاله بعمر 34 عاما

ريكاردو سابونارا،
ريكاردو سابونارا، فيتو

أعلن ريكاردو سابونارا نجم نادي ميلان السابق، اليوم الأحد، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وقرر سابونارا، البالغ من العمر 34 عامًا، توديع الساحرة المستديرة كلاعب، لكنه سيواصل مشواره في كرة القدم من خلال دور جديد.

سابونارا يتجه إلى التدريب 

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سابونارا سيعمل في دوري الدرجة الثانية الإيطالي (Serie B) مع نادي كاراريزي، حيث سينضم إلى الطاقم الفني للمدرب أنطونيو كالابرو.

وبعدما أنهى عقده مع ناديه الأخير أنقرة جوجو في تركيا خلال فبراير الماضي، عاد سابونارا إلى إيطاليا ليستقر فيها.

وسيلتحق بدورة تدريبية للحصول على رخصة التدريب في مركز كوفيرتشانو، وسيبدأ في الوقت نفسه، اكتساب الخبرة من خلال العمل ضمن الجهاز الفني لفريقه الجديد في الدرجة الثانية.

مسيرة ريكاردو سابونارا 

وينحدر سابونارا من مدينة فورلي، وقد ارتدى قميص المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا، كما لعب لأندية إمبولي وميلان وفيورنتينا.

وشارك في 377 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وسجل 51 هدفًا، كما مثّل فرق سامبدوريا وجنوى وليتشي وسبيتسيا وهيلاس فيرونا، واختتم مسيرته مع نادي أنقرة جوجو التركي، حيث سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

طريقة إعلان سابونارا اعتزاله 

وأعلن سابونارا، اعتزاله عبر إنستجرام، مرتديًا بالفعل قميص ناديه الجديد كاراريزي، حيث سيبدأ مغامرته القادمة.

ومن المفارقات، أن فريقه الجديد سيواجه في أول مباراة ودية، فريقه السابق فيورنتينا، وذلك في 25 يوليو الجاري.

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