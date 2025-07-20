الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شبكة لتقوية الاتصالات بالتجمع الأول

حريق شبكة لتقوية
حريق شبكة لتقوية الاتصالات، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شبكة لتقوية الاتصالات بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات.

حريق شبكة لتقوية الاتصالات بالتجمع الأول

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شبكة لتقوية الاتصالات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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