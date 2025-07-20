السجن المشدد 6 سنوات لأم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

عاقبت محكمة جنايات العامرية ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار هاني غبريال، أم ألقت بطفليها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية بالسجن المشدد 6 سنوات، بعد أن وجهت المحكمة للمتهمة ص.ا.خ تهمة الشروع في القتل أبنائها بنت وولد.

حبس أم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

وجاء قرار المحكمة في أول جلسة تداولها في القضية رقم 3344 لسنة 2025 جنايات العامرية ثان، والمقيدة برقم كلي 1176 لسنة 2025 نيابات الدخيلة كلي.

كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وجرى نقل الأطفال إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم العامرية ثان تلقى بلاغا بسقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها.

وتوجهت قوة من القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف وادلت المتهمة خلال التحقيقات بأقوال متضاربة حول الواقعة وزوجها وأسباب ما قامت به وحياته الخاصة.

فيما كشف محمود عبد ربه محامي المتهمة، عن تقديمه قرار الطب النفسي، وصدوره بالتأكيد على إصابتها باكتئاب حاد، ومن ضمن عوارضه الميل للانتحار وأذى الآخرين، لافتا أنها تعالج نفسيا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسية من بينها الاكتئاب، لافتا إلى أن بنتها الأخرى أكدت خلال التحقيقات تعاطيها لأدوية مختلفة.

وأوضح أن المتهمة اعترفت بارتكابها لهذه الواقعة نظرا لما تمر به من ظروف نفسية وضيق في المعيشة وخداع من محام كانت قد أصدرت له وكالة للقيام بتطليقها خلعا في عام 2009 وقد أوهمها هذا المحامي أن المحكمة قد حكمت لها بالخلع وبعد حوالي ثلاث سنوات تزوجت عرفيا من آخر وأنجبت منه بالصغيرة يسر وقامت بتسجيلها وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات أنجبت الصغير محمود وعند ذهابها للوحدة الصحية لتسجيله اكتشفت بأانها ما زالت على ذمة زوجها الأول، وعند رجوعها للمحامي تطلب منه حكم الخلع أقر بان جميع الأحكام تم حرقها في أحداث يناير 2011.

ومنذ ذلك الوقت والمتهمة تعيش اسوأ حالاتها النفسية من زواج لم يتم تطليقها منه وزواج آخر لا تستطيع إثباته وطفلٍ يواجه مستقبلا مجهولا لا يعلم ما ينتظره به.

وأضاف عبد ربه، أن هيئة الدفاع المتطوعة أعدت استئنافا على الحكم، وهو ما لم تأخذ به المحكمة وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات للشروع في قتل أبنائها.

وأضاف أنه في ختام مرافعتهم طلبوا استخدام مادة 17 التي تعطي المحكمة الحق في استخدام الرأفة في حق المتهمة والنزول بالعقوبة درجة او درجتين.

فأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني كمال غبريال حكمها بحبس المتهمة ستة سنوات مشددة مع الشغل والمصاريف، وأقر الدفاع الحاضرون مع المتهمة بأنه سيتم استئناف هذا الحكم لتخفيفه.

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