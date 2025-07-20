الأحد 20 يوليو 2025
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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لمجلة الأهلي

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، 
استدعاء الممثل القانوني لـ «مجلة الأهلي»، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ ١٧ يوليو الجاري، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس،  ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين، عضو النقابة.

كما تقرر استدعاء المسئول عن إدارة صفحة محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى محمد الجبالي، عضو النقابة.

وجاءت هذه القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

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