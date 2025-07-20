الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

مصرع شاب إثر تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في منطقة الصعايدة بقنا

إسعاف
إسعاف

لقى شاب مصرعه، اليوم، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في منطقة الصعايدة التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، بعد إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة نشبت بسبب خصومة قديمة بين أفراد من نفس العائلة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن القتيل يُدعى "ح. ي."، يبلغ من العمر 30 عامًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور متأثرًا بالإصابة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن الواقعة، وضبط مرتكبي الجريمة، وكشف ملابسات الواقعة.

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