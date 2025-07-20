الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيه رئاسي بضم مصطفى أنور إلى مستحقى التكريم في صندوق الشهداء

الرئيس السيسى يوجه
الرئيس السيسى يوجه بضم المهندس مصطفى أنور الى مستحقى التكريم

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقى التكريم وفقًا للضوابط المعمول بها فى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسى تأكيدًا لنهج الدولة فى إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذى يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حسم شهيد الحركة شهيد بولاق الدكرور الرئيس السيسي توجية رئاسى

مواد متعلقة

أول صور لعناصر خلية حسم الإرهابية

الأمن الوطني يكشف السجل الإجرامي لخلية حسم الإرهابية

الداخلية: مصرع عناصر خلية إرهابية واستشهاد مواطن وإصابة ضابط

الأمن الوطني: حركة حسم قامت بتصوير مقطع الفيديو في إحدى الدول المجاورة

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

تخريب منشآت أمنية واقتصادية «أبرزها»، الداخلية تعلن تفاصيل إجهاض مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية