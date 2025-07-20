السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

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