مصرع الرئيس السابق لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالشرقية في حادث سير

شهد كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم حادثًا أسفر عن مصرع رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة سابقًا، وذلك بعد أن صدمته سيارة خلال عبوره الكوبري.

سيارة مسرعة تسير بشكل جنوني تدهس مسنا

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا كان يقود سيارة مرسيدس قديمة بسرعة جنونية، أعلى كوبرى الصاغة بمدينة الزقازيق واصطدم بالفقيد بقوة شديدة، مما تسبب في وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، كما تهشمت السيارة بالكامل نتيجة قوة التصادم.

التحقيقات في وفاة رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة سابقًا

أسرة الفقيد أعربت عن حزنها الشديد، وطالبت بتحقيق العدالة، مناشدة النيابة العامة ووزارة الداخلية بسرعة محاسبة المتسبب في الحادث، واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين كوبري الصاغة، الذي وصفوه بـ"الفخ الدموي" الذي يحصد أرواح الأبرياء.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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